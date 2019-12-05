В Ровно загадочно погибла многодетная мать

Женщина проживала за 160 км от города.

В Ровно найдена мертвой 31-летняя многодетная мать, которая привезла одного из своих малышей на обследование к врачу.

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Об этом сообщает ТСН с места событий.

Сообщается, что женщину нашли мертвой возле дома своего брата, где попросилась переночевать. Людмила выпала из окна многоэтажки и разбилась.

Женщина проживала за 160 км от города.

Полиция подозревает, что это был суицид. Между тем, родственники и соседи в это не верят. Из показаний соседей известно, что в ночь трагедии в доме брата погибшей была ссора. Многие даже говорят, что була драка.

Девушка с десятого этажа говорит, что была ссора в квартире. В два ночи было ощущение, что дрались. Ее выбросили, - говорит жительница дома.

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Другой житель дома рассказал, что брат погибшей выпивает и становится буйным. Не исключено, что он мог подтолкнуть сестру на отчаянный шаг.

Сам мужчина отрицает свою вину. Он говорит, что семья поужинала и разошлась по кроватям. По его словам, сестра в тот вечер была уставшей, у нее подскочило давление.

У погибшей осталось трое сыновей. Двое ходят в начальные классы, еще одному всего 5 лет.

Напомним, в Черновцах школьный дворник повесился прямо в столовой. Происшествие случилось до начала рабочего дня, учебный процесс в школе временно приостановлен.

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