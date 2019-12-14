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В Киеве супруги устроили бордель в собственной квартире

Комментариев: 4
Бордель работал пол видом массажного салона.
Полиция провела обыски в квартире
Полиция провела обыски в квартире
facebook.com/UA.KyivPolice

В одном из районов столицы полиция разоблачила гражданских супругов, которые организовали деятельность “массажного салона”, сотрудницы которого оказывали сексуальные услуги.

Мужчину и женщину арестовали
Мужчину и женщину арестовали
facebook.com/UA.KyivPolice

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Об этом пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, 29-летняя женщина и ее 19-летний сожитель снимали квартиру в Киеве и заранее подбирали женщин, которые систематически занимались проституцией. Стоимость услуг за час стоила клиентам от 1000 гривен. Половину денег фигуранты забирали себе, а остальное отдавали проституткам.

Изъяты деньги
Изъяты деньги
facebook.com/UA.KyivPolice

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства злоумышленников и по месту предоставления услуг, в ходе которых изъяли вещественные доказательства - денежные средства, мобильные телефоны и ноутбуки. Организаторше преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 303 (“Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией”) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения. А по сообщнику решается вопрос, - сообщили в полиции.

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Женщине объявлено о подозрении, а по ее сообщнику решается вопрос о процессуальный статус в уголовном производстве.

Напомним, в Киеве высокопоставленные полицейские крышевали бордели. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $ 2000.

 

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Теги: бордель, Киев, полиция, массажный салон
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Комментариев (5)
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andy55524    14.12.2019, 14:09
Оценка:  0
andy55524
где потрахатся? скиньте адрес
FREEMANY25    14.12.2019, 13:31
Оценка:  0
FREEMANY25
Свободу пись ..ам. Даёшь добро на продажу себя кому хочу.
ИИИИИИИИИИ    14.12.2019, 13:28
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Прийти в эту убогую хату, к не пойми чем больной проститутке и ещё за это заплатить... храбро
FREEMANY25    14.12.2019, 13:26
Оценка:  0
FREEMANY25
От 2000 до 5000 бардель платит мусорам , отальных хлопают.
direktor_b    14.12.2019, 13:21
Оценка:  +4
direktor_b
Схема простая,работают бордели,которые сотрудничают с полицией,остальных накрывают...Или так сложно всех закрыть,просто открываеш объявления,штук сорок борделей я за десять минут найду...
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