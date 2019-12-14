В Киеве супруги устроили бордель в собственной квартире

Бордель работал пол видом массажного салона.

В одном из районов столицы полиция разоблачила гражданских супругов, которые организовали деятельность “массажного салона”, сотрудницы которого оказывали сексуальные услуги.

Мужчину и женщину арестовали facebook.com/UA.KyivPolice

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Об этом пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, 29-летняя женщина и ее 19-летний сожитель снимали квартиру в Киеве и заранее подбирали женщин, которые систематически занимались проституцией. Стоимость услуг за час стоила клиентам от 1000 гривен. Половину денег фигуранты забирали себе, а остальное отдавали проституткам.

Изъяты деньги facebook.com/UA.KyivPolice

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства злоумышленников и по месту предоставления услуг, в ходе которых изъяли вещественные доказательства - денежные средства, мобильные телефоны и ноутбуки. Организаторше преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 303 (“Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией”) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения. А по сообщнику решается вопрос, - сообщили в полиции.

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Женщине объявлено о подозрении, а по ее сообщнику решается вопрос о процессуальный статус в уголовном производстве.

Напомним, в Киеве высокопоставленные полицейские крышевали бордели. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $ 2000.

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