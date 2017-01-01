У киевлян сдали нервы: Пассажиры устроили погром в метро

На станции выломаны турникеты и ограждения.

В системе оплаты в очередной раз произошел сбой facebook.com/kyivmetro

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В понедельник, 16 декабря, перебои в работе е-билета в киевском метрополитене спровоцировали на станции метро “Площадь Льва Толстого“ массовые беспорядки и погромы.

Об этом сообщается в соцсетях, передает Главком.

Во время сбоя системы е-билета невозможно было расплатиться ни “картой киевлянина“, ни платежными картами.

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Из-за сбоя пассажиры не могли пройти на станцию. В результате образовалась огромная толпа людей, которые не могли попасть на станцию. Не сумев добиться решения проблемы, недовольны люди выломали турникеты вместе с ограждением.

В соцсети сообщают, что на некоторых станциях, чтобы избежать аналогичных ситуаций, пассажиров пропускали бесплатно.

Позже в метрополитене сообщили о возобновлении работы платежной системы.

В метро перед турникетами образовалась толпа из неработающей систему оплаты соцсеть

Как сообщалось, 8 ноября Е-билет в Киеве не работал в час пик, люди “брали метро штурмом“.

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