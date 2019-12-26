Нацполиция Киева накрыла сеть борделей маскировавшихся под массажный салон

Национальная полиция Киева прикрыла сеть борделей в Киеве выдававших себя за массажный салон.

В Киеве организатор незаконного бизнеса арендовала квартиры в столице, где женщины-проститутки оказывали услуги интимного характера. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читай также: В Харькове полиция нашла 12 тонн нелегального спирта в гараже

Как заявляет и.о. начальника отдела УБПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк, организатором преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области, которая размещала в интернете объявления о предоставлении услуг эротического массажа.

За час “развлечений“, клиенты платили от 800 до 1000 гривен. Половину заработанной суммы проститутки отдавали организатору, а остальное оставляли себе.

Сотрудники полиции провели два обыска по адресам расположения салонов, где изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов - денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карты,- говорится в сообщении.

Организатору незаконной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей изберет суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Читай также: Сотрудник Нацполиции продавал в РФ секретную информацию

На двух женщин, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее под Одессой в общежитии повесился студент из-за неразделенной любви

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.