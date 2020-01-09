В Киеве четверо мужчин взорвали банкомат

Неизвестные попытались ограбить банкомат "Ощадбанка".

В ночь на 9 января в Киеве прогремел взрыв. Неизвестные пытались взорвать банкомат в отделении "Ощадбанка" на Троещине. Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент произошел на улице Николая Закревского, 93а.



Правоохранители выяснили, что преступники пытались взорвать банкомат, чтобы забрать деньги. Однако после детонации открылась внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. Во время взрыва никто не пострадал. Помещение также не получило серьезных повреждений.



Камеры наблюдения засняли убегающих с места преступления людей. Правоохранители ведут следственные действия, преступников разыскивают.



Напомним, в Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину.

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