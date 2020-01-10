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В Киеве дважды за два дня пытались взорвать отделение банка

Комментариев: 1
Ночью грабители пытались взорвать отделение Укрсиббанка.
Ночью пытались ограбить отделение Укрсиббанка в Киеве
Ночью пытались ограбить отделение Укрсиббанка в Киеве
Киев Оперативный

10 января, ориентировочно в 04:30, в Киеве неизвестные попытались ограбить ограбление Укрсиббанка. Попытка ограбления произошла улице Героев Днепра, 13, пишет Киев Оперативный. 

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По словам очевидцев, возле отделения банка произошел сильный взрыв. На данный момент не сообщается, закончилась ли попытка ограбления успехом. 

Отметим, это уже вторая попытка ограбление банка с использованием взрывчатки за два дня. В ночь на 9 января в Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат в отделении Ощадбанка на Троещине.

Напомним, в Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину.

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Теги: ограбление, банк, взрыв, Киев, укрсиббанк
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Комментариев (1)
SEMPENTY    10.01.2020, 11:32
Оценка:  +4
SEMPENTY
Почему именно грабители? Может благодарные клиенты?
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