В Киеве дважды за два дня пытались взорвать отделение банка

Ночью грабители пытались взорвать отделение Укрсиббанка.

10 января, ориентировочно в 04:30, в Киеве неизвестные попытались ограбить ограбление Укрсиббанка. Попытка ограбления произошла улице Героев Днепра, 13, пишет Киев Оперативный.

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По словам очевидцев, возле отделения банка произошел сильный взрыв. На данный момент не сообщается, закончилась ли попытка ограбления успехом.



Отметим, это уже вторая попытка ограбление банка с использованием взрывчатки за два дня. В ночь на 9 января в Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат в отделении Ощадбанка на Троещине.



Напомним, в Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину.

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