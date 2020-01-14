Кличко с больным ухом пришел на работу, чтобы обсудить потоп в Киеве

Мер провел совещание ликвидации повреждений на тепломагистрали.

Мер столицы Виталий Кличко прокомментировал сообщения СМИ о его болезни. Чиновник подтвердил, что действительно обращался в больницу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Да, в больнице я был. Да, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного“ - отметил мер.

Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме - подчеркнул Кличко

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“С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе. Совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали по улице Антоновича. Движение транспорта там планируем восстановить до завтрашнего вечера“ - подытожил он.

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Ранее в КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим при прорыве телплосетей у ТРЦ Оушен Плаза в Киеве. Замглавы КГГА заявил, что с каждым случаем будут разбираться индивидуально и будут компенсировать убытки.

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