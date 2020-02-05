К уборке снега привлечено 274 единицы техники.

Киевские коммунальщики показали, как они борются со снегом

Киевские коммунальщики показали, как они борются со снегом

В Киеве второй день на столичных дорогах работает снегоуборочная техника “Киевавтодора“. К работе по очистке снега, который спровоцировал большое количество пробок и ДТП в столице, привлечено 274 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает “Киевавтодор“ у себя в Facebook.

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Как сообщается, работа по очистке дорог столицы от снега стартовала вечером 4 февраля. К ней привлечено 274 единицы снегоуборочной техники, которая обрабатывает улицы противогололедными средствами, и чистит тротуары.

Также с последствиями снегопада борются 158 работников в составе 28 бригад. Они вручную очищают лестницы, узкие пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта.

К вечеру погодные условия могут ухудшиться, поэтому работа коммунальщиков будет продолжаться постоянно.

Скриншот facebook.com/kievavtodor

Напомним, ранее Украину накрыл штормовой циклон Petra.

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