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Киевские коммунальщики показали, как они борются со снегом

Комментариев: 1
К уборке снега привлечено 274 единицы техники.
Киевские коммунальщики показали, как они борются со снегом
© facebook.com/kievavtodor
Фото 1/10
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Уборка снега в столице
  • Скриншот
Киевские коммунальщики показали, как они борются со снегом
Уборка снега в столице
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В Киеве второй день на столичных дорогах работает снегоуборочная техника “Киевавтодора“. К работе по очистке снега, который спровоцировал большое количество пробок и ДТП в столице, привлечено 274 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает  “Киевавтодор“ у себя в Facebook

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Как сообщается, работа по очистке дорог столицы от снега стартовала вечером 4 февраля. К ней привлечено 274 единицы снегоуборочной техники, которая обрабатывает улицы противогололедными средствами, и чистит тротуары.

Также с последствиями снегопада борются 158 работников в составе 28 бригад. Они вручную очищают лестницы, узкие пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта.

К вечеру погодные условия могут ухудшиться, поэтому работа коммунальщиков будет продолжаться постоянно.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/kievavtodor

Напомним, ранее Украину накрыл штормовой циклон Petra. 

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Теги: Киев, Киевавтодор, Снег, Техника, Уборка снега
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Комментариев (1)
Аlexandr_911    05.02.2020, 13:58
Оценка:  0
Аlexandr_911
таки да - борются - снега упало 2-3 см)))
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