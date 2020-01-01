В Киеве возле станции метро "Сырец" потоп

Возле станции метро "Сырец" затопило проезжую часть, а посреди луж начали бить гейзеры.

В понедельник, 24 февраля, в Киеве, возле станции метро “Сырец“ затопило проезжую часть. Посреди луж образовались гейзеры, из которых бьет вода. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.

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Как видно на кадрах видео, из-за сильного дождя со снегом возле станции метро “Сырец“ утром образовался настоящий потоп. Очевидно, что ливневики не могут справиться с потоком воды. Вода скопилась и на проезжей части, перейти дорогу затруднительно.

Из лужи на дорогу бьет гейзер, возможно, из-за прорыва трубы. Машины пытаются объехать лужу по тротуару. Образовалась пробка.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину накрыл циклон Ксантипп.

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