В Киеве возле станции метро "Сырец" потоп
В понедельник, 24 февраля, в Киеве, возле станции метро “Сырец“ затопило проезжую часть. Посреди луж образовались гейзеры, из которых бьет вода. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.
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Как видно на кадрах видео, из-за сильного дождя со снегом возле станции метро “Сырец“ утром образовался настоящий потоп. Очевидно, что ливневики не могут справиться с потоком воды. Вода скопилась и на проезжей части, перейти дорогу затруднительно.
Из лужи на дорогу бьет гейзер, возможно, из-за прорыва трубы. Машины пытаются объехать лужу по тротуару. Образовалась пробка.
Напомним, ранее сообщалось, что Украину накрыл циклон Ксантипп.
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