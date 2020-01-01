В киевском метро разрешили бесплатно возить музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты в чехлах можно перевозить бесплатно.

Депутаты Киевского городского совета разрешили пассажирам киевского метро перевозить музыкальные инструменты без дополнительной платы. Об этом говорится на официальном сайте Киевского горсовета.

Читай также: “Дереву Цоя“ в Киеве предоставили особый статус

В пятницу, 28 февраля, депутаты Киевского городского совета проголосовали за изменения в обновленные правила пользования столичным метрополитеном, благодаря которым музыканты, студенты и преподаватели смогут перевозить инструменты в чехлах или другой упаковке бесплатно.

Для них - это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности, - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое правило действовало с 1995 года. Однако при утверждении новых норм в октябре 2019 года произошла техническая ошибка.

Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел, - заявила депутат Киевского горсовета Виктория Муха.

Напомним, ранее в Украине установили рекорд по игре на трембите.

Читай также: Собака, суп, подоконник: Что киевляне забывают в транспорте

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.