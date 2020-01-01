В киевском метро разрешили бесплатно возить музыкальные инструменты
Депутаты Киевского городского совета разрешили пассажирам киевского метро перевозить музыкальные инструменты без дополнительной платы. Об этом говорится на официальном сайте Киевского горсовета.
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В пятницу, 28 февраля, депутаты Киевского городского совета проголосовали за изменения в обновленные правила пользования столичным метрополитеном, благодаря которым музыканты, студенты и преподаватели смогут перевозить инструменты в чехлах или другой упаковке бесплатно.
Для них - это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности, - говорится в сообщении.
Как отмечается, такое правило действовало с 1995 года. Однако при утверждении новых норм в октябре 2019 года произошла техническая ошибка.
Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел, - заявила депутат Киевского горсовета Виктория Муха.
Напомним, ранее в Украине установили рекорд по игре на трембите.
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