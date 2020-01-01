Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

Комментариев: 0
Возгорание пока не ликвидировано, но спасателям удалось локализовать пожар. Над тушением работают 60 пожарных.
В Киевской области загорелся гостинично-ресторанный комплекс
В Киевской области загорелся гостинично-ресторанный комплекс
ГСЧС

Трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса Чабаны загорелось в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 1 марта.

По состоянию на 13:30 спасателям удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"К тушению пожара в поселке городского типа Чабаны привлечены 60 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Черниговской области произошел пожар в монастыре. Возгорание в Домницком монастыре произошло из-за неисправности отопительных приборов, утверждают в полиции.

Также сообщалось, что на Волыни при пожаре погибли два ребенка. Пожар в доме произошел в результате недостатков конструкции печного отопления, считают в ГСЧС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, пожар, отель, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь