Под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

Возгорание пока не ликвидировано, но спасателям удалось локализовать пожар. Над тушением работают 60 пожарных.

Трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса Чабаны загорелось в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 1 марта.

По состоянию на 13:30 спасателям удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"К тушению пожара в поселке городского типа Чабаны привлечены 60 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Черниговской области произошел пожар в монастыре. Возгорание в Домницком монастыре произошло из-за неисправности отопительных приборов, утверждают в полиции.

Также сообщалось, что на Волыни при пожаре погибли два ребенка. Пожар в доме произошел в результате недостатков конструкции печного отопления, считают в ГСЧС.

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