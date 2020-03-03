В столичной квартире нашли разлагающееся тело

Отмечается, что погибший - мужчина.

В Днепровском районе Киева, в одной из квартир дома на улице Амвросия Бучмы, 6в, нашли тело мужчины, которое уже начало разлагаться.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Отмечается, что соседи погибшего несколько дней чувствовали неприятный запах, а также долго не видели хозяина квартиры.

Вчера вечером родственница погибшего обратилась в полицию. На место оперативно прибыли копы. Под дверьми квартиры снова ощущался неприятный запах, похож на трупный.

тело увезли в морг Информатор

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В квартире нашли труп ее хозяина. Погибший лежал на кровати. Его тело уже начало разлагаться. Именно поэтому соседи чувствовали трупный запах.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле не нашли. Личность мужчины установили, ему было около 73 лет.

Фото из места событий Информатор

Напомним, в Харькове жестоко расправились с девушкой. Тело девушки обнаружила прохожая.

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