Убили и подожгли: В Харькове жестоко расправились с девушкой

Тело девушки обнаружила прохожая.

Вчера, 1 марта, в Харькове у реки Уды на территории гидропарка прохожая обнаружила обгоревший труп девушки.

Читай также: На Филиппинах уволенный охранник ТЦ взял коллег в заложники

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

В полицию о происшествии сообщили около 13:10. Тело женщины направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

В соцсетях появились фото погибшей девушки. Пользователи сети пишут, что девушке перерезали горло, а потом подожгли. Затем ее труп бросили в коллектор. К слову, на вид девушке около 25 лет.

Читай также: В Ивано-Франковске мужчина организовал собственное похищение с целью выкупа

Возбуждено уголовное дело по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

На данный момент следователи выясняют личность погибшей и детали ее смерти.

Напомним, в Житомире 10-летний мальчик выстрелил в висок прохожему. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.