Убили и подожгли: В Харькове жестоко расправились с девушкой
Вчера, 1 марта, в Харькове у реки Уды на территории гидропарка прохожая обнаружила обгоревший труп девушки.
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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
В полицию о происшествии сообщили около 13:10. Тело женщины направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.
В соцсетях появились фото погибшей девушки. Пользователи сети пишут, что девушке перерезали горло, а потом подожгли. Затем ее труп бросили в коллектор. К слову, на вид девушке около 25 лет.
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Возбуждено уголовное дело по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.
На данный момент следователи выясняют личность погибшей и детали ее смерти.
Напомним, в Житомире 10-летний мальчик выстрелил в висок прохожему. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее.
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