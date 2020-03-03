Кабмин продаст целый квартал в центре Киева – Дубилет

Принадлежащие правительству здания используются неэффективно и будут проданы с аукциона.

В центре Киева целый квартал зданий госорганов, пребывающих в запущенном состоянии, могут отдать под приватизацию. Об этом сообщает в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, Кабмин проанализировал, где какая недвижимость принадлежит различным министерствам и другим центральным органам власти. Исследование выявило, что правительственным учреждениям принадлежит много лишних площадей, которые иногда сдаются в субаренду, в том числе неофициально за наличные, или просто используются неэффективно.

Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города, - отметил Дубилет.

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Сотрудников, которые там работают, планируют “переселить“ в другие государственные здания, а освободившуюся недвижимость передадут Фонду госимущества и приватизируют на аукционах.

Напомним, Дубилет анонсировал электронные больничные. Инициатива уже одобрена постановлением правительства Украины.

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