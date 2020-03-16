В Киеве мужчина с пистолетом устроил дебош в секс-шопе

Появились первые детали инцидента.

В Киеве мужчина с пистолетом пришел в секс-шоп NO TABOO, который назодитсяна Оболонском проспекте, 1, и устроил там дебош.

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Об этом сообщает Информатор из места событий.

Отмечается, что мужчина зашел в секс-шоп, чтоб что-то себе купить. Затем он попросил поменять 1 тысячу долларов на гривны. Когда посетитель вытаскивал деньги, продавец увидел в кармане пистолет и нажал тревожную кнопку.

На место событий прибыли копы Информатор

На место оперативно приехала частная служба безопасности, сотрудники которой задержали подозреваемого в помещении до прибытия копов. Между тем, мужчина начал угрожать, а когда приехали полицейские, начал прятать доллары.

Подозреваемый Информатор

Изъятые деньги и оружие Информатор

После прибытия, копы изъяли у мужчины изъяли пистолет и 1 тысячу долларов. Предварительно известно, что деньги были фальшивыми. Мужчина озвучил сразу несколько версий о том, откуда у него эти деньги. Сначала он заявлял, что купюры ему якобы дали как зарплату, затем сказал, что "это деньги начальника", а потом - что "получил их в обменнике".

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Через несколько минут на помощь подозреваемому прибыл его не менее агрессивный друг, который обещал проломить всем головы, а также заявил, что не боится ни кого.

Подозреваемого задержали. К слову, именно этот магазин ограбили в ночь на 15 марта.

Напомним, в Киеве 19-летний мужчина отобрал у ребенка скейтборд. Полицейские поймали мужчину по горячим следам.

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