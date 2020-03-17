В Киеве снова отказались проверить женщину на коронавирус: детали

Девушка рассказала свою историю.

В Александровской больнице столицы отказались сделать тест на коронавирус женщине, которая жаловалась на высокую температуру.

Об этом сама больная Дана Яровая рассказала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, у нее поднялась температура до 39 градусов, при этом не было никаких других симптомов в виде насморка, чихания, боли и першения в горле.

Она прошла тест на грипп, который оказался негативным. После этого Яровая обратилась по телефону к семейному доктору, который сразу назначил арбидол, лоперамид, ношпу и антибиотик аугментин.

Я положила трубку и поняла, что там дела не будет. Звоню я в Александровскую больницу, так как по последним сообщениям там можно пройти тест на коронавирус. Вот после разговора с Александровской больницей меня выкосило окончательно, - написала женщина.

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Она опубликовала фрагмент диалога с врачем Александровской больницы Киева.

Дана: А вы тесты на коронавирус делаете?

Врач: У вас не коронавирус.

Дана: Я общалась с людьми, которые перенесли инфекцию с воспалением легких и плевритом, они приехали из-за границы.

Врач: Воспаление легких и коронавирус не связанны.

Дана: (немая пауза) А что мне тогда делать?

Врач: Ну идите сделайте рентген.

Дана: Если я заражена, я заражу массу народу.

Врач: Вот да, именно.

Дана: Так что делать?

Врач: Сидите дома.

Дана: А лечиться чем?

Врач: Пусть семейный врач назначает

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После этого женщина проконсультировалась со знакомыми медиками. Они посоветовали Яровой сделать платный тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.

Рекомендация через 2 дня еще раз сделать тест... Антибиотики не пью, так как явно вирусная инфекция, что подтвердили мне нормальные врачи. Пью много жидкости, тамифлю и лежу, - добавила женщина.

Напомним, в Киеве отказались проверить на коронавирус больную пневмонией. Появились первые детали медицинского скандала.

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