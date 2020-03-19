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"Из нас сделали смертников": В Киеве медсестра просит помощи у людей

Комментариев: 5
Медсестра попросила граждан помочь с покупкой защитных костюмов.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В центральной районной больнице Киево-Святошинского района не хватает сотрудников. Костюм медика, который контактирует с инфицированными людьми, имеет слабый уровень защиты. Также сообщается, что медсестрам не платят за переработку. Об этом рассказала медсестра ЦРБ Нина Козловская у себя в Facebook

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“Владимир Зеленский, Кабмин, Денис Шмыгаль, Илья Емец, Министерство здравоохранения Украины, которое уже тоже заблокировало меня. Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи“, - пишет медик.

Она также указала на проблемы, с которыми столкнулись больница и медперсонал.

В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет, нет защиты, нехватка людей, переработки не оплачиваются. Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную... Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами, - пишет медсестра.

Медик в
Медик в "защитном" костюме
facebook.com/Нина Козловская

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Нина Козловская

Напомним, ранее сообщалось, что у троих украинцев, вернувшихся из Египта, заподозрили коронавирус. Двух женщин и ребенка госпитализировали. 

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Теги: Киев, Больница, Медсестра, Костюм
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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    19.03.2020, 17:13
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Петиция о привлечении доблестного воена ДНР за убийство Кати Сторожук за год! набрала меньше 7тыс. голосов. Вот так двуличные мрази, типа Антибеса и Вшыванки переживают за детей. Двойные стандарты русских уже давно стали легендой. Продолжайте прятаться за спинами женщин и детей, как велел путен
SAId    19.03.2020, 17:00
Оценка:  +5
SAId
АФГАН ЧЕРНОБЫЛЬ тоже гнали людей на убой а потом восторгались их мужеством(посмертно) некоторое время и забыли...
FPN    19.03.2020, 17:00
Оценка:  -4
FPN
ВСЁ УКРАДЕНО ДО ...!!!!!
МаксимУм    19.03.2020, 16:44
Оценка:  +13
МаксимУм
Она права... За мизерную зарплату спасать людей рискуя жизнью...
Вот последствия реформы "доктора смерть". Кстати что то давно ничего не советовала она украинцам... И про коронавирус ни слова...
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 16:47
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
Было-было. Уже засветилась. Но об этом вирусе известно с декабря. Могла бы и новая власть подсуетиться. Но нет. А ведь многие медсестры и санитарки живут в пригороде. Часть из них уволилась, потому что не могут добраться на работу.
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