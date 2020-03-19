"Из нас сделали смертников": В Киеве медсестра просит помощи у людей

Медсестра попросила граждан помочь с покупкой защитных костюмов.

В центральной районной больнице Киево-Святошинского района не хватает сотрудников. Костюм медика, который контактирует с инфицированными людьми, имеет слабый уровень защиты. Также сообщается, что медсестрам не платят за переработку. Об этом рассказала медсестра ЦРБ Нина Козловская у себя в Facebook.

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“Владимир Зеленский, Кабмин, Денис Шмыгаль, Илья Емец, Министерство здравоохранения Украины, которое уже тоже заблокировало меня. Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи“, - пишет медик.

Она также указала на проблемы, с которыми столкнулись больница и медперсонал.

В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет, нет защиты, нехватка людей, переработки не оплачиваются. Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную... Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами, - пишет медсестра.

Медик в "защитном" костюме facebook.com/Нина Козловская

Скриншот facebook.com/Нина Козловская

Напомним, ранее сообщалось, что у троих украинцев, вернувшихся из Египта, заподозрили коронавирус. Двух женщин и ребенка госпитализировали.

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