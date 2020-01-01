В Киеве отложили прием заявок в первые классы

Родителей просят оставаться дома в период карантина.

Столичные власти приняли решение отложить начало кампании по приему документов в школьные первые классы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читай также: Карантин: Как выглядит Киев в первые дни изоляции

“Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас. Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома“, - сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также он заверил родителей, что им не стоит беспокоиться за оценки детей по итогам третьей учебной четверти, которая закончилась сегодня. После введения системы семестрового обучения, школьники получат тематические балы.

Читай также: Вирус распространяется: Кличко призвал киевлян оставаться дома

Он также отметил, что все педагоги Киева на следующей неделе получат заработную плату. Работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты, для того, чтобы все без исключения получили деньги вовремя.

Напомним, в Киеве такси будут бесплатно возить медиков на работу. Несколько сервисов согласились принять участие в акции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.