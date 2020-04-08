Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль

Премьер министр отрицает возможность досрочного снятия карантинных ограничений.

Досрочно отменять введенные в Украине карантинные меры правительство не планирует, а скорей всего продлит их до конца этого месяца. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров в среду, 8 апреля.

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“Только в мае месяце мы начнем вести разговор о возможно ослаблении карантинных мер. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было сказано в фейковых информационных сообщениях в Украине“, - отметил он.

На протяжении апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен. Он будет действовать до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая, - подчеркнул Шмыгаль.

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По его словам, в мае, если будет наблюдаться позитивная динамика, правительство планирует “запустить экономику“ по плану, который будет дополнительно прокоммуницирован и четко расписан.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого было принято решение о невозможности послабления карантинных мер. По мнению чиновников, нельзя смягчать карантин перед Пасхой, когда существует угроза скопления людей.

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