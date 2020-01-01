За сутки в Киеве коронавирусом заразились 5 медиков и 4 детей, - Кличко

Кличко отчитался за ситуацию с коронавирусом в Киеве.

За минувшие сутки в Киеве были зафиксированы 48 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у пяти медицинских работников и четырех детей.

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Об этом 11 апреля написал в Facebook городской голова Виталий Кличко.

Также Кличко сообщил, что появился еще один летальный случай.

Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - написал Кличко.

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По словам Кличко, среди заболевших детей - три девочки (3, 11 и 15 лет), а также 12-летний мальчик.

Половину заболевших в количестве 24 человек было госпитализировано, остальные находятся на самоизоляции дома.

Всего с начала пандемии в столице умерли 7 инфицированных коронавирусом, 12 человек полностью вылечились.

В эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому не идите туда, где вас могут оштрафовать. Оставайтесь дома, - призвал киевлян Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

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