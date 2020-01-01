Спецоперация СБУ на Институтской: Стало известно, кого задержали

После непродолжительной погони в центре Киева задержали мошенника, "торговавшего" государственными должностями.

Служба безопасности Украины совместно с управлением Национальной полиции Полтавской области пресекли противоправную деятельность мошенника, который “торговал“ должностями в органах государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба полтавской полиции.

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По предварительной версии следствия, мужчина представлялся работником Кабинета Министров Украины и предлагал должности за определенную сумму в органах государственной власти.

В частности, он предлагал должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. При этом за свои “услуги“ он просил от 10 000 до 30 000 долларов США.

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Задержание псевдосотрудника Кабмина состоялось сегодня в центре Киева на улице Институтской, когда он пытался получить 25 тыс. долларов за “назначение“ очередного кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины. Поняв, что его раскрыли, мужчина попытался скрыться на автомобиле, но после непродолжительной погони его все-таки задержали.

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Как сообщили в СБУ, сейчас проходят обыски по месту жительства и в автомобиле злоумышленника. Уже найдены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.

Продолжается досудебное расследование по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром на улице Институтской в Киеве СБУ провела спецоперацию по задержанию некоего лица. На тот момент в спецслужбе отказались комментировать произошедшее.

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