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Суд отказался рассматривать дело пловца из Гидропарка

Комментариев: 2
Судья возмутился небрежно составленным полицейским протоколом и вернул его полиции на дооформление.
Скандальный инцидент произошел 6 апреля
Скандальный инцидент произошел 6 апреля
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Судья отказался рассматривать дело по сути и вернул полиции протокол, составленный на Валентина Бурьянова, которого полиция задержала в Гидропарке, когда он переплыл реку. Видео с заседания суда опубликовал на своей странице в Фейсбук сам Бурьянов.

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Судья зачитал протокол, в котором написано, что 6 апреля в 12:30 Бурьянов находился в Гидропарке без средства индивидуальной защиты, что является “нарушением постановления Кабинета министров №211“.

О свидетелях прочерки стоят, вред не причинен... понятые тоже какие-то прочерки, галочки стоят, подписи понятых тоже прочерки, - заявил судья, рассматривая полицейский протокол.

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Судья отметил, что должен выяснить все обстоятельства дела и прежде всего наличие доказательств вины. Однако, по словам служителя Фемиды, материалы дела составлены ненадлежащим образом.

Требования к протоколу определены четко кодексом. Из протокола вижу, что нет свидетелей, “Магнолия ТВ“ задерживала, какой-то журналист... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля? Это предстоит выяснить. На данном этапе не вижу возможности продолжать рассмотрение, не получив надлежащим образом оформленные документы, - заявил судья.

В итоге протокол был возвращен полиции на “дооформление“.

Адвокат Бурьянова отметил, что в административном судопроизводстве не предусмотрено “возвращение материалов“.

Напомним, 6 апреля мужчина решил во что бы то ни стало попасть в закрытый на карантин Гидропарк в Киеве. Для этого ему пришлось переплыть реку, после чего полицейские выписали ему штраф. Сам фигурант дела заявил, что платить штраф не намерен.

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Теги: Киев, Гидропарк, карантин, суд, судья, штраф, протокол, полицейские, полиция
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Комментариев (2)
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John*B    15.04.2020, 17:56
Оценка:  -1
John*B
На фото 12 бравых копов ведут одного в одних плавках приверженца ЗОЖ!) Как они его сразу на месте не изрешетили?!)
Путин-Xyйло    15.04.2020, 18:28
Оценка:  0
Путин-Xyйло
То были не копы, а поцы
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