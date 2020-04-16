В киевском ДТП пьяными оказались оба водителя

Полицейские признались, что впервые оформляли ДТП, где оба участника были нетрезвыми.

Во время оформления ДТП в Святошинском районе, патрульные обнаружили признаки опьянения у обоих участников происшествия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева в Facebook.

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По данным ведомства, вчера патрульные получили вызов на проспект Отрадный по поводу ДТП. Водитель автомобиля Peugeot совершил столкновение с грузовиком Scania, водитель которого остановился для телефонного разговора.

Как отметили полицейские, обычным протоколом за несоблюдение безопасного интервала не обошлось. Во время общения с водителем грузовика, патрульные заметили у него явные признаки опьянения. Кроме того, у водителя Peugeot инспекторы также обнаружили признаки опьянения.

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Патрульные, которые оформляли административные материалы, признались, что впервые за историю работы столкнулись с таким случаем.

Инспекторы составили на обоих мужчин протоколы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), а на водителя Peugeot еще протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) КоАП.

Напомним, водитель сбил женщину и спрятал ее тело в соседней области. Мужчина поджег тело погибшей, чтобы скрыть произошедшее ДТП. 31-летний водитель сам пришел в полицию и признался в содеянном.

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