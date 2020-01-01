В Киеве в воздухе выявлены продукты горения

Киевлянам власти города рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу. Радиационный фон в столице в норме, подчеркнули в КГГА.

В Киеве в воздухе ощущается запах гари, людей призывают не выходить из дома скриншот видео

В воздухе Киева заметна задымленность и зафиксированы продукты горения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в четверг, 16 апреля.

Замеры качества воздуха были сделаны в 21:30.

В КГГА причиной загрязнения называют пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения вместе с сильным северо-западным ветром.

"Радиационный фон в столице в пределах нормы - 0,14 микрозивертов (0,30 - норма). Согласно данным ЦГО им. Срезневского, было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота (продуктов горения)", - заявили в КГГА.

Киевлян призывают ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку и повысить влажность воздуха, увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. В случае появления одышки, кашля или бессонницы, необходимо обратиться к врачу, говорят в горадминистрации.

Напомним, что ранее Киев и пригород накрыла пылевая буря. Из-за этого явления сильно ухудшилась видимость на трассах возле столицы.

Позже стало известно, что в Киеве из-за пылевой бури пострадали пять человек. Люди пострадали от упавших деревьев, кусков железа и телевизионной антенны, отметили в столичной аварийно-спасательной службе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet