Во время спецоперации СБУ повредили Аллею Героев Небесной Сотни

Администрация музея Революции Достоинства и ГБР составили акт о нанесенном ущербе.

Следственная группа ГБР составила протокол о повреждении фонарного столба, который является памятником истории на месте расстрелов участников Революции Достоинства. Столб был поврежден во время недавней спецоперации СБУ на улице Институтской в центре Киева, сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

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“Сегодня работники музея вместе со следственной группой ГБР, составили протокол о повреждении фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни. Он является частью памятника истории “Место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Институтской в ​​г. Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года“, - говорится в сообщении.

Памятный столб был поврежден 14 апреля во время спецоперации СБУ, в ходе которой правоохранители задержали мошенника, торговавшего трудоустройством в органах государственной власти. Непосредственно перед задержанием подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, но его автомобиль врезался в тот самый столб на аллее Героев Небесной Сотни.

Кроме столба, повреждена брусчатка в его основе и разбиты шесть бетонных клумб, которые блокировали незаконную парковку на аллее.

Напомним, в сети опубликовали видео задержания фейкового кабминовца в центре Киева. В ходе задержания пострадал столб и клумбы на улице Институтской.

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