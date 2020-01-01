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Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете

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Утром в пятницу в столице зафиксировали проблемы с качеством воздуха.
Киев стал самым грязным городом в мире
Киев стал самым грязным городом в мире
torange.biz

По состоянию на 09:00 пятницы, 24 апреля, Киев стал городом с самым загрязненным воздухом на планете. Индекс загрязнения в столице составляет 155 единиц. Об этом говорят данные сервиса QIAir

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Отмечается, что уровень загрязненности воздуха в Киеве можно оценить как “нездоровый“. В мировом антирейтинге украинская столица обогнала индийский Дели. На третьем месте - Кувейт, на четвертом - Чангмай (Таиланд), на пятом - Брюссель (Бельгия).

Скриншот
Скриншот
iqair.com

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области вновь вспыхнул лесной пожар. Не прошло и суток после локализации предыдущих лесных пожаров на Житомирщине, как вспыхнул новый. К его тушению привлекли авиацию, спасателей и лесную охрану. 

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Теги: Киев, Воздух, Грязь, Смог, Столица, Рейтинг
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