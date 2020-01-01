В Киево-Печерской Лавре умер монах

Шестеро монахов выздоровели от коронавируса.

В Киево-Печерскую Лавру вернулись 6 монахов, которые выздоровели от COVID-19. На данный момент братии предоставляется вся необходимая помощь. Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

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“Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи.

Также с прискорбием сообщаем, что преставился насельник Лавры монах Никодим (в миру - Левицкий Николай Александрович), который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киево-Печерская Лавра попросила помощи у людей. В Киево-Печерской Лавре вспышка COVID-19.

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