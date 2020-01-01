Взрыв в столичной многоэтажке: полиция рассказала детали

Причиной инцидента стали пьяные игры супругов.

Вследствие взрыва гранаты в Дарницком районе Киева пострадала супружеская пара.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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В полиции рассказали, что взрыв в многоэтажном жилом доме произошел около 1:00 28 апреля. На место инцидента оперативно приехали правоохранители, взрывотехники и медики. Они обнаружили на месте происшествия 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали, а его жене медики оказали помощь на месте.

Кроме того, копы отметили, что инцидент случился в результате действий нетрезвых мужчин, в руки которых попала боевая граната.

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По версии следствия, вечером 27 апреля на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Затем он решил показать приятелям гранату и вынес ее из квартиры. Нетрезвые мужчины стали играть боеприпасом и в какой-то момент вытащили чеку.

Пострадал мужчина и его жена kyiv.npu.gov.ua

Владелец гранаты понял, что случилось и попытался ее спрятать, а его друзья разбежались. В этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения.

Копы устанавливают модификацию боеприпаса и его происхождение.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Владельцу гранаты грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в столичной многоэтажке взорвалась граната. Известны детали инцидента.

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