В США взорвался завод по производству туалетной бумаги
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На фабрике по переработке целлюлозы в штате Мэн произошел мощный взрыв, из-за чего туалетная бумага разлетелась на несколько сот метров.
Взрыв попал на кадры видеорегистратора дальнобойщика. В ролике виден сам момент взрыва и его последствия в виде разлетающейся целлюлозы.
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В результате взрыва шесть человек получили различные травмы при падении обломков разрушенного здания и оборудования. Также были повреждены несколько автомобилей, а само предприятие прекратило работу.
Одна из версий причин аварии - повышенные нагрузки производственной линии. Владельцы предприятия понимали рыночную ценность производимой ими продукции и стремились выжать из техники максимум возможного.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп анонсировал ослабление карантина.
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