Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США взорвался завод по производству туалетной бумаги

Комментариев: 0
Момент взрыва попал на камеру видеорегистратора.
Момент взрыва
Момент взрыва
Скриншот видео

Читай также: Американец пытался подорвать авто у здания Пентагона

На фабрике по переработке целлюлозы в штате Мэн произошел мощный взрыв, из-за чего туалетная бумага разлетелась на несколько сот метров.

Взрыв попал на кадры видеорегистратора дальнобойщика. В ролике виден сам момент взрыва и его последствия в виде разлетающейся целлюлозы.

Читай также: В США на химзаводе прогремел мощный взрыв

В результате взрыва шесть человек получили различные травмы при падении обломков разрушенного здания и оборудования. Также были повреждены несколько автомобилей, а само предприятие прекратило работу.

Одна из версий причин аварии - повышенные нагрузки производственной линии. Владельцы предприятия понимали рыночную ценность производимой ими продукции и стремились выжать из техники максимум возможного.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп анонсировал ослабление карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: США, завод, взрыв, туалетная бумага
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь