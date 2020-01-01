В США взорвался завод по производству туалетной бумаги

Момент взрыва попал на камеру видеорегистратора.

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На фабрике по переработке целлюлозы в штате Мэн произошел мощный взрыв, из-за чего туалетная бумага разлетелась на несколько сот метров.

Взрыв попал на кадры видеорегистратора дальнобойщика. В ролике виден сам момент взрыва и его последствия в виде разлетающейся целлюлозы.

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В результате взрыва шесть человек получили различные травмы при падении обломков разрушенного здания и оборудования. Также были повреждены несколько автомобилей, а само предприятие прекратило работу.

Одна из версий причин аварии - повышенные нагрузки производственной линии. Владельцы предприятия понимали рыночную ценность производимой ими продукции и стремились выжать из техники максимум возможного.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп анонсировал ослабление карантина.