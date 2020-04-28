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Пловец из Гидропарка приехал на коне к Авакову

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Известный своим антикарантинным протестом киевлянин устроил новую демонстративную акцию.
Бурьянов приехал к МВД на лошади
Бурьянов приехал к МВД на лошади
facebook.com/valentin.buryanov.7

Валентин Бурьянов, также известный как “пловец из Гидрпарка“, которого ранее задерживала полиция возле столичного Гидропарка за нарушение карантина, приехал к зданию Министерства внутренних дел на лошади, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову. Трансляцию своего перфоманса Бурьянов вел на своей странице в Facebook.

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“Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечному министру. Учитывая, их “ящик“, который не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте“, - написал он позже.

Киевлянин пообещал впоследствии объяснить свой поступок. Во время трансляции он заявил, что хочет показать “средневековье, которое воцарилось в правоохранительной системе“.

Напомним, 6 апреля мужчина, которого ранее полицейские не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку. Полицейские поймали его на другом берегу.

На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа. Однако суд отказался рассматривать это дело, сославшись на плохо составленный протокол.

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Теги: Гидропарк, Аваков, МВД, карантин, лошадь, конь, Киев
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Комментариев (1)
meglj    28.04.2020, 19:44
Оценка:  0
meglj
Мужик !!!!
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