В Киеве ослабляют карантин: Что откроется

С 12 мая в столице ослабляют карантинные ограничения.

В столице Украины с 12 мая начинается первый этап ослабления карантинных ограничений. В Киеве открывается ряд предприятий. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

С 12 мая будут открыты:

Непродовольственные магазины (площадью до 300 квадратных метров);

Парикмахерские и салоны красоты;

Кофейне и рестораны (на вынос), летние террасы;

Парки и скверы, музеи под открытым небом;

Временные сооружения (ларьки);

Ателье, бытовые услуги;

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;

Автокинотеатры.

Также сообщается, что летние площадки кафе и парикмахерские будут работать с определенными ограничениями, такими как дистанция и предварительная запись.

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Также с сегодняшнего дня в столице увеличат количество рейсов общественного транспорта. Дополнительные рейсы будут запущены из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. При этом общественным транспортом можно будет воспользоваться лишь при наличии спецпропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут ужесточить карантинные меры. Кличко предупредил о росте заболевших коронавирусом.

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