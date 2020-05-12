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В Киеве ослабляют карантин: Что откроется

Комментариев: 1
С 12 мая в столице ослабляют карантинные ограничения.
В Киеве начинают ослаблять карантин
В Киеве начинают ослаблять карантин
EPA/UPG

В столице Украины с 12 мая начинается первый этап ослабления карантинных ограничений. В Киеве открывается ряд предприятий. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

С 12 мая будут открыты:

  • Непродовольственные магазины (площадью до 300 квадратных метров);
  • Парикмахерские и салоны красоты;
  • Кофейне и рестораны (на вынос), летние террасы;
  • Парки и скверы, музеи под открытым небом;
  • Временные сооружения (ларьки);
  • Ателье, бытовые услуги;
  • Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;
  • Автокинотеатры.

Также сообщается, что летние площадки кафе и парикмахерские будут работать с определенными ограничениями, такими как дистанция и предварительная запись. 

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Также с сегодняшнего дня в столице увеличат количество рейсов общественного транспорта. Дополнительные рейсы будут запущены из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. При этом общественным транспортом можно будет воспользоваться лишь при наличии спецпропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут ужесточить карантинные меры. Кличко предупредил о росте заболевших коронавирусом. 

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Теги: Киев, Карантин, Ослабление, Столица, Коронавирус
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Комментариев (1)
В0ЛАНД    12.05.2020, 11:35
Оценка:  -23
В0ЛАНД
В Италии пару месяцев назад меры городов призывали не посещать без супернеобходимости подобные заведения.Со словами типа:"Для чего вы делаете причёску,если ваш гроб всё-равно никто не откроет и никто этой причёски не увидит"...Что скажет Виталька через неделю?
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