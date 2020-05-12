В Киеве ослабляют карантин: Что откроется
В столице Украины с 12 мая начинается первый этап ослабления карантинных ограничений. В Киеве открывается ряд предприятий. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
С 12 мая будут открыты:
- Непродовольственные магазины (площадью до 300 квадратных метров);
- Парикмахерские и салоны красоты;
- Кофейне и рестораны (на вынос), летние террасы;
- Парки и скверы, музеи под открытым небом;
- Временные сооружения (ларьки);
- Ателье, бытовые услуги;
- Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;
- Автокинотеатры.
Также сообщается, что летние площадки кафе и парикмахерские будут работать с определенными ограничениями, такими как дистанция и предварительная запись.
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Также с сегодняшнего дня в столице увеличат количество рейсов общественного транспорта. Дополнительные рейсы будут запущены из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. При этом общественным транспортом можно будет воспользоваться лишь при наличии спецпропуска.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут ужесточить карантинные меры. Кличко предупредил о росте заболевших коронавирусом.
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