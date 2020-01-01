Никаких игрушек и ковров: МОЗ предложил условия работы детсадов
Минздрав Украины обнародовал рекомендации по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, а также работы учреждений детских садов.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, ссылаясь на распоряжение Главного санитарного врача Украины.
Условия работы детских садов:
- Перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;
- Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.
- Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.
- На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.
Во время карантина в детсадах запрещается:
- использование тканевых многоразовых полотенец;
- использование мягких игрушек;
- использование ковров с длинным ворсом;
- нахождение в обуви в закрытом помещении.
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В Минздраве предлагают делать регулярную дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий; влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены; проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.
Напомним, в Украине детские сады могут возобновить работу уже на втором этапе ослабления в стране карантина - с 22 мая. Специалисты МОЗ занимаются разработкой четких критериев того, как они смогут функционировать в условиях эпидемии коронавируса.
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