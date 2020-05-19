Карантин в Украине будет действовать до 22 июня, - Ляшко

Главный санитарный врач рассказал детали.

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса будет продолжен до 22 июня, но ограничения будут смягчаться.

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Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что сценарии распространения вируса в Украине и Польше носят похожий характер.

Поэтому на плато мы будем все еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации, - отметил Ляшко.

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При этом чиновник добавил, что в случае стремительного снижения заболеваний, карантин в Украине может быть отменен преждевременно.

Напомним, в МОЗ рассказали, кому будут делать тесты на антитела. Появились детали массового тестирования на антитела.

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