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Карантин в Украине будет действовать до 22 июня, - Ляшко

Комментариев: 4
Главный санитарный врач рассказал детали.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
пресс-служба Кабмина

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса будет продолжен до 22 июня, но ограничения будут смягчаться.

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Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что сценарии распространения вируса в Украине и Польше носят похожий характер.

Поэтому на плато мы будем все еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации, - отметил Ляшко.

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При этом чиновник добавил, что в случае стремительного снижения заболеваний, карантин в Украине может быть отменен преждевременно.

Напомним, в МОЗ рассказали, кому будут делать тесты на антитела. Появились детали массового тестирования на антитела.

 

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Теги: коронавирус, карантин, МОЗ, Ляшко
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Комментариев (4)
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GreenPeace!    19.05.2020, 12:04
Оценка:  0
GreenPeace!
Работаю среди людей,так вот исходя из диалогов с людьми,половина переболела жестко еще в январе.Поэтому сейачс уже..наверное,постэпидемия.И вирус жестко ударил по здоровью тех,с к кем я говорила:опухоли,зрение,слух..и т.д.
GreenPeace!    19.05.2020, 12:05
Оценка:  0
GreenPeace!
Я сама в января в больнице лежала,17 дней...врачи не могли понять,что за вирус меня подкосил.Как сейчас вспоминаю из слова,что при моем вирусном диагнозе должна была быть температура,а у меня были совершенно другие симптомы.Шас понимаю,был коронавирус.
СерыйКыць    19.05.2020, 11:14
Оценка:  -21
СерыйКыць
До 22 июня?А какого именно года?
Woodbrother    19.05.2020, 11:24
Оценка:  -1
Woodbrother
Вам на вашей вонючей россии какая разница ?
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