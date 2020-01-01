Официально: В Киеве возобновляется работа общественного транспорта

С 25 мая откроется столичный метрополитен.

Столичный общественный транспорт начинает работать в обычном режиме. Его запустят в субботу, 23 мая, в 12:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

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“Сегодня с 12.00 в Киеве начинает работу в обычном режиме общественный транспорт. Также сегодня возобновляют работу торговые заведения до 1000 м2. 25 мая открывается метро“, - написал мэр.

Кличко отметил, что по заключению комиссии ТЭБ и ЧС, эпидемиологическая ситуация в Киеве соответствует нормам, установленным Минздравом, и позволяет перейти ко второму этапу ослабления ограничений.

Скриншот t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детсады. Из карантина также выходят спорткомплексы и фитнес-залы.

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