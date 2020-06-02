В Киеве убили иностранного гражданина
В Киеве на Дарницком бульваре в Днепровском районе неизвестные убили гражданина Азербайджана. Мужчину зарезали. Об этом сообщает УНН.
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Как сообщается, между 30-летним иностранцем и неизвестными лицами, после распития алкогольных напитков, произошел конфликт, который вылился в драку.
Неизвестный схватил нож и нанес иностранному гражданину несколько ударов в туловище. Мужчину госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Однако спасти его не удалось, он скончался.
Открыто уголовное дело по ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Следствие продолжается.
Напомним, ранее на Днепропетровщине в реке нашли мертвую женщину с грузом на ногах. Выяснилось, что так решили избавиться от тела.
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