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В Киеве убили иностранного гражданина

Комментариев: 3
Мужчина умер от нескольких ударов ножом в туловище.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
depositphotos.com

В Киеве на Дарницком бульваре в Днепровском районе неизвестные убили гражданина Азербайджана. Мужчину зарезали. Об этом сообщает УНН

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Как сообщается, между 30-летним иностранцем и неизвестными лицами, после распития алкогольных напитков, произошел конфликт, который вылился в драку.

Неизвестный схватил нож и нанес иностранному гражданину несколько ударов в туловище. Мужчину госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Однако спасти его не удалось, он скончался.

Открыто уголовное дело по ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Следствие продолжается.

Напомним, ранее на Днепропетровщине в реке нашли мертвую женщину с грузом на ногах. Выяснилось, что так решили избавиться от тела. 

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Теги: Киев, Иностранец, Убийство, Нож
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Комментариев (3)
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СливнойБачок    02.06.2020, 12:39
Оценка:  0
СливнойБачок
Чурбан друг друга режут. Не жалко.
Woodbrother    02.06.2020, 12:45
Оценка:  0
Woodbrother
Не чурбан, а житель Азербайджана.
ГyнВсемогущий    02.06.2020, 12:38
Оценка:  -20
ГyнВсемогущий
С вероятностью 99,9% убийцей окажется земляк жертвы.
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