Киевскому минеру сообщили о подозрении, готовят арест

Свои действия мужчина объяснил желанием привлечь внимание к жизненным проблемам.

Мужчине, который в понедельник, 1 июня, угрожал взорвать мост метро в Киеве, объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжелые последствия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. По словам задержанного, указанные действия он совершил, чтобы привлечь внимание к проблемам в своей жизни. При этом в прокуратуре не уточнили, какие именно проблемы вынудили мужчину на захват моста.

Отмечается, что во время вчерашнего происшествия на мосту оружия или взрывчатки у злоумышленника не обнаружили.

В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, вчера мужчина пришел на мост метров Киеве и начал угрожать, что взорвет бомбу. При себе он имел большой пакет, в котором, как выяснилось впоследствии, взрывчатки не было.

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