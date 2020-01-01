В Киеве суточный рекорд смертности от коронавируса – Кличко

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 82 жителей столицы.

Кличко рассказал о сложной ситуации в столице кадр из видео

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 82 случая коронавирусной инфекции. Четыре человека умерли. Об этом во время онлайн-брифинга в пятницу, 5 июня, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читай также: Ляшко рассказал о подготовке к второй волне коронавируса

“За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки. На сегодня в столице уже 3 292 подтвержденных случая заболевания COVID-19“, - сообщил Кличко.

Среди новых заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек – от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

Читай также: В ВСУ за сутки зафиксировали 14 новых случаев COVID-19

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус побороли 876 жителей столицы.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.