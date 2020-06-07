Пьяный киевлянин на Porsche протаранил два авто
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Правоохранители установили, что водитель Porsche при повороте на улицу Иоанна Павла II не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi, что привело к столкновению с ним и Мерседесом.
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“Патрульные заметили у водителя Porsche признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование он отказался в присутствии двух свидетелей. Ни одного документа при себе у 56-летнего мужчины не было“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе 12-летний подросток угнал авто и устроил два ДТП, убегая от копов.
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