Пьяный киевлянин на Porsche протаранил два авто

В Печерском районе города Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным полицейских, виновником стал пьяный водитель Porsche.

Об этом сообщает полиция.

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Правоохранители установили, что водитель Porsche при повороте на улицу Иоанна Павла II не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi, что привело к столкновению с ним и Мерседесом.

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“Патрульные заметили у водителя Porsche признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование он отказался в присутствии двух свидетелей. Ни одного документа при себе у 56-летнего мужчины не было“ - говорится в сообщении.