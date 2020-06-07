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Пьяный киевлянин на Porsche протаранил два авто

Комментариев: 1
Пьяный водитель элитного авто устроил ДТП.
Пьяный киевлянин на Porsche протаранил два авто
Пьяный киевлянин на Porsche протаранил два авто
Полиция Киева
В Печерском районе города Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным полицейских, виновником стал пьяный водитель Porsche.
 
Об этом сообщает полиция. 

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Правоохранители установили, что водитель Porsche при повороте на улицу Иоанна Павла II не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi, что привело к столкновению с ним и Мерседесом.

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“Патрульные заметили у водителя Porsche признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование он отказался в присутствии двух свидетелей. Ни одного документа при себе у 56-летнего мужчины не было“ - говорится в сообщении.

При оформлении документов водителю автомобиля Mitsubishi стало плохо и пришлось вызвать скорую. Женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе 12-летний подросток угнал авто и устроил два ДТП, убегая от копов.

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Теги: киевлянин, Porsche, ДТП
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Комментариев (1)
GreenPeace!    07.06.2020, 13:17
Оценка:  +3
GreenPeace!
У нас на районе,наркодиллер на порше ездит)Думаю,кто ценит деньги честно заработанные,тот ценит своюи чужие жизни
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