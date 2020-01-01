Под Мелитополем поезд протаранил легковушку: Водитель погиб

Водитель "ВАЗа" не пропустил поезд и поплатился за это жизнью, его пассажирка – в больнице.

На железнодорожном переезде в Мелитопольском районе поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель погиб, а пассажирку с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

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Как рассказали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 5 июня, около 6:30 утра на железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля “ВАЗ“, житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днепр 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, под Киевом Lexus протаранил фуру и сгорел вместе с водителем. В страшной аварии на Киевщине погиб как минимум один человек.

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