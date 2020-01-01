Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Мелитополем поезд протаранил легковушку: Водитель погиб

Комментариев: 0
Водитель "ВАЗа" не пропустил поезд и поплатился за это жизнью, его пассажирка – в больнице.
Под Мелитополем поезд протаранил легковушку: Водитель погиб
© zp.npu.gov.ua
Фото 1/2
Под Мелитополем поезд протаранил легковушку: Водитель погиб
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На железнодорожном переезде в Мелитопольском районе поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель погиб, а пассажирку с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Читай также: Отбойник проткнул машину насквозь: В жутком ДТП погиб водитель

Как рассказали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 5 июня, около 6:30 утра на железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля “ВАЗ“, житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днепр 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.

Читай также: В Харькове при ДТП с полицейским авто погибли двое

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, под Киевом Lexus протаранил фуру и сгорел вместе с водителем. В страшной аварии на Киевщине погиб как минимум один человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, Запорожская область, смерть, поезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь