Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе 12-летний подросток угнал авто и устроил два ДТП, убегая от копов

Комментариев: 0
Решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа.
Подросток угнавший авто
Подросток угнавший авто
facebook.com/odesapolice

В среду, 3 июня, в Одессе 12-летний подросток угнал автомобиль BMW и устроил два ДТП, убегая от полицейских. Известно, что это не первое его правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. 

Читай также: В Харькове вор на авто наехал на полицейского

Так, около 22 часов патрульные заметили машину на улице Святослава Рихтера, которая двигалась в направлении улицы Центральный Аэропорт. На требования остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации на дороге, игнорировал сигналы светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки.

Учитывая, что за рулем авто может находиться несовершеннолетний, автомобиль двигался с явными техническими неисправностями, инспекторы преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, с целью отвода транспортных средств и предупреждения пешеходов.

Впоследствии, на улице Святослава Рихтера, водитель при повороте не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и автомобиль остановился. За рулем задержанного автомобиля BMW находился 12-летний парень, которого инспекторы отстранили от управления, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на счету подростка уже есть одна кража авто, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас решается вопрос о применении к парню мер воспитательного характера.

 

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП, девятой за этот год. 

Читай также: В Днепре 16-летняя девушка напилась таблеток и хотела спрыгнуть с моста

Напомним, ранее дебошир разбил авто полиции и сломал нос полицейскому. Под Николаевом мужчина нарушил сразу на три статьи Уголовного кодекса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Одесса, Подросток, Угон, Полиция, ПДД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь