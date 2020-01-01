В Одессе 12-летний подросток угнал авто и устроил два ДТП, убегая от копов

Решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа.

В среду, 3 июня, в Одессе 12-летний подросток угнал автомобиль BMW и устроил два ДТП, убегая от полицейских. Известно, что это не первое его правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Так, около 22 часов патрульные заметили машину на улице Святослава Рихтера, которая двигалась в направлении улицы Центральный Аэропорт. На требования остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации на дороге, игнорировал сигналы светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки.

Учитывая, что за рулем авто может находиться несовершеннолетний, автомобиль двигался с явными техническими неисправностями, инспекторы преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, с целью отвода транспортных средств и предупреждения пешеходов.

Впоследствии, на улице Святослава Рихтера, водитель при повороте не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и автомобиль остановился. За рулем задержанного автомобиля BMW находился 12-летний парень, которого инспекторы отстранили от управления, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на счету подростка уже есть одна кража авто, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас решается вопрос о применении к парню мер воспитательного характера.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП, девятой за этот год.

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Напомним, ранее дебошир разбил авто полиции и сломал нос полицейскому. Под Николаевом мужчина нарушил сразу на три статьи Уголовного кодекса.

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