В Киеве пьяный парень угнал автомобиль иностранного посла

Столичные полицейские оперативно задержали 21-летнего угонщика.

В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который угнал автомобиль иностранного посла. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как рассказали полицейские, правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения проник в резиденцию дипломата, похитил ключи от внедорожника и скрылся на нем. Однако уже через несколько минут правоохранители разыскали беглеца, а по факту происшествия начали уголовное производство.

Около 9 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончаренко, что в Подольском районе. На адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог, - сообщили в полиции.

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На месте правоохранители установили, что мужчина перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника “Мицубиси Паджеро“. Далее злоумышленник, управляя автомобилем, снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали возле автомобиля. Им оказался местный житель, 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление, - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Киевщине 15-летний серийный угонщик попался на похищении грузовика. Подросток сбежал из социального центра и угнал тягач. До этого он угонял автомобиль и мотоцикл.

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