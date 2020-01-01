В Киеве за период карантина кремировали 61 человека, умерших от COVID-19

Родственников к ритуалу не допускали.

С апреля по май 2020 года в Киеве провели более 4,3 тыс. кремаций, из них 61 человек умер от коронавируса. Родственников к таким ритуалам не допускали. Об этом сообщает ритуальная служба СКП “Киевский крематорий“, передает УНН.

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“На период введения карантина ритуальная служба СКП “Киевский крематорий“ работала в штатном режиме, а именно: оформление и проведение кремаций проводились в обычном режиме“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время карантина сотрудники соблюдали все санитарные нормы: работали в защитных костюмах и перчатках, использовали антисептики. Также соблюдалась дистанция между участниками ритуалов прощания.

Процедуру прощания было запрещено проводить родственникам умершего в зале прощания в случае установления факта смерти лица от коронавирусной болезни. В таком случае гроб доставлялся сразу в кремационной зал, - заявили в крематории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут снова ужесточить карантин. По словам мэра, карантин в столице ужесточат, если критерий заболеваемости превысит 24 больных на 100 тысяч населения.

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