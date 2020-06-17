COVID-19 в Киеве перешагнул рубеж в 4 тысячи инфицированных

За последние сутки коронавирусная статистика в столице пополнилась еще 41 случаем.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в столице превысило 4 тыс. человек. Об этом в ходе онлайн-брифинга в среду, 17 июня, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19 увеличилось на 41 человека. Два человека умерли“, - рассказал киевский градоначальник.

Таким образом, на сегодняшний день в столице уже 4 026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Среди заболевших, выявленных за последние сутки, 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и семилетняя девочка. А также 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет. Среди новых пациентов – трое медиков.

Из числа новых заболевших в больницы столицы госпитализировали 9 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус побороли 1 230 жителей столицы.

kyivcity.gov.ua

Напомним, на 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За сутки выявлено 758 новых случаев.

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