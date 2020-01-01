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В Украине снова вспышка COVID-19: зафиксировано 758 новых случаев

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Всего заражены 33 234 человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UGP

По состоянию на 9:00 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1500 случаев;
  • Волынская область - 1554 случая;
  • Днепропетровская область - 1012 случаев;
  • Донецкая область - 338 случаев;
  • Житомирская область - 1147 случаев;
  • Закарпатская область - 1808 случаев;
  • Запорожская область - 538 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1849 случаев;
  • Кировоградская область - 592 случая;
  • г. Киев - 4026 случаев;
  • Киевская область - 2078 случаев;
  • Львовская область - 3227 случаев;
  • Луганская область - 66 случаев;
  • Николаевская область - 323 случая;
  • Одесская область - 1158 случаев;
  • Полтавская область - 281 случай;
  • Ровенская область - 2499 случай;
  • Сумская область - 230 случаев;
  • Тернопольская область - 1510 случаев;
  • Харьковская область - 1652 случая;
  • Херсонская область - 183 случая;
  • Хмельницкая область - 577 случаев;
  • Черновицкая область - 4082 случая;
  • Черкасская область - 564 случая;
  • Черниговская область - 440 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74653 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении COVID-19. Британские ученые выяснили, что препарат дексаметазон эффективен в лечении больных коронавирусом.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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