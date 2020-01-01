В Украине снова вспышка COVID-19: зафиксировано 758 новых случаев
По состоянию на 9:00 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1500 случаев;
- Волынская область - 1554 случая;
- Днепропетровская область - 1012 случаев;
- Донецкая область - 338 случаев;
- Житомирская область - 1147 случаев;
- Закарпатская область - 1808 случаев;
- Запорожская область - 538 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1849 случаев;
- Кировоградская область - 592 случая;
- г. Киев - 4026 случаев;
- Киевская область - 2078 случаев;
- Львовская область - 3227 случаев;
- Луганская область - 66 случаев;
- Николаевская область - 323 случая;
- Одесская область - 1158 случаев;
- Полтавская область - 281 случай;
- Ровенская область - 2499 случай;
- Сумская область - 230 случаев;
- Тернопольская область - 1510 случаев;
- Харьковская область - 1652 случая;
- Херсонская область - 183 случая;
- Хмельницкая область - 577 случаев;
- Черновицкая область - 4082 случая;
- Черкасская область - 564 случая;
- Черниговская область - 440 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74653 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении COVID-19. Британские ученые выяснили, что препарат дексаметазон эффективен в лечении больных коронавирусом.
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