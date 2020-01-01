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Взрыв дома в Киеве: число жертв выросло до пяти

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Жертвами сильного взрыва в жилом доме на столичных Позняках стали две женщины и трое мужчин.
Спасатели осматривают дом, в котором произошел взрыв
Спасатели осматривают дом, в котором произошел взрыв
ГСЧС

В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело еще одного погибшего человека. Общее число жертв выросло до пяти, сообщает ГСЧС утром во вторник, 23 июня.

Указано, что в 03:30 ночи было найдено тело погибшего мужчи

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ны, 1976 года рождения, которого опознал сосед.

“Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела пяти человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.“, – говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5 произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Изначально сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших. Позже было обнародовано видео момента взрыва в доме на Позняках.

Накануне вечером сообщалось, что под завалами нашли тело четвертого погибшего.

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Теги: Киев, дом, мужчина, взрыв, жертвы, жертва, погиб, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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