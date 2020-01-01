КГГА разрешила кафе и ресторанам возобновить полноценную работу
В Киеве заведениям общественного питания позволили принимать посетителей в помещениях. Это следует из распоряжения Киевской городской государственной администрации от 22 июня о мерах по предотвращению коронавируса, которое опубликовала пресс-служба КГГА.
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В частности, пункт 102 распоряжения излагает правила приема посетителей заведений в помещениях:
- посетителей должен сопровождать работник учреждения;
- запрещается функционирования детских комнат;
- нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек;
- запрещается готовить пищу на открытых кухнях;
- запрещается функционирования буфетов самообслуживания;
- в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки должны выдаваться работниками по просьбе посетителя.
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Таким образом, в правилах отсутствует пункт, запрещающий принимать посетителей внутри помещений.
Следует отметить, что в рамках ослабление карантина в Украине Кабинет министров с 5 июня позволил заведениям питания полноценно возобновить работу, принимая посетителей не только на летних площадках, но и в помещении. Однако на тот момент в Киеве и ряде других областей эпидемиологическая ситуация не позволяла перейти на такой более мягкий вариант карантина.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на вторник, 23 июня, 14 областей не отвечают критериям для ослабления карантина.