КГГА разрешила кафе и ресторанам возобновить полноценную работу

Заведениям питания разрешили принимать посетителей не только на летних площадках, но и в помещениях.

Кафе и рестораны Киева снова могут принимать гостей в помещениях wikimedia.org

В Киеве заведениям общественного питания позволили принимать посетителей в помещениях. Это следует из распоряжения Киевской городской государственной администрации от 22 июня о мерах по предотвращению коронавируса, которое опубликовала пресс-служба КГГА.

Читай также: Состоится ли ВНО: В Минздраве огласили окончательное решение

В частности, пункт 102 распоряжения излагает правила приема посетителей заведений в помещениях:

посетителей должен сопровождать работник учреждения;

запрещается функционирования детских комнат;

нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек;

запрещается готовить пищу на открытых кухнях;

запрещается функционирования буфетов самообслуживания;

в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки должны выдаваться работниками по просьбе посетителя.

Читай также: Коронавирус в Киеве: Заболел 61 человек

Таким образом, в правилах отсутствует пункт, запрещающий принимать посетителей внутри помещений.

Следует отметить, что в рамках ослабление карантина в Украине Кабинет министров с 5 июня позволил заведениям питания полноценно возобновить работу, принимая посетителей не только на летних площадках, но и в помещении. Однако на тот момент в Киеве и ряде других областей эпидемиологическая ситуация не позволяла перейти на такой более мягкий вариант карантина.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на вторник, 23 июня, 14 областей не отвечают критериям для ослабления карантина.