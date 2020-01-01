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Состоится ли ВНО: В Минздраве огласили окончательное решение

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Правительство проанализировало критерии для проведения внешнего независимого оценивания.
ВНО-2020 пройдет по графику
ВНО-2020 пройдет по графику
depositphotos.com

Внешнее независимое оценивание в Украине состоится с 25 июня по 17 июля, как и было запланировано. Критерии, по которым определяют допустимость проведения ВНО, выдержаны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга во вторник, 23 июня.

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“Мы говорим о показателе 60 на 100 000 населения. Это показатель, который обнаруживает количество активных больных данный момент. Сегодня этот показатель составляет около 48 на 100 000 населения. Поэтому проведение ВНО в нашей стране возможно“, - рассказал Степанов.

Министр пояснил, что активные больные - это не общее количество людей, заболевших, а те, которые болеют сейчас.

Напомним, исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий рассказала, когда может начаться новый учебный год. По ее словам, дата зависит от эпидемиологической ситуации.

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Теги: ВНО, Степанов, Минздрав, карантин
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