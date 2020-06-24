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Пострадавшим семьям на Позняках выплатят по 50 тыс грн - Кличко

Комментариев: 1
Городские власти Киева предоставят пострадавшим материальную помощь.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
КГГА

Пострадавшим жителям взорвавшегося дома на Позняках будет выплачена материальная помощь. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в среду, 24 июня. 

Итак, все пострадавшие семьи получат по 50 тыс грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс грн.

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“Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс грн. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс гривен за каждого погибшего“ - отметил Кличко.

Также городские власти столицы готовы выделить половину денег для покупки жилья пострадавшим людям. Остальные средства может выделить Кабмин.

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“Киев готов выделить из резервного фонда 300 млн грн для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации или о приобретении и передаче квартир“ - подытожил Кличко.

Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.

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Теги: Киев, Позняки, помощь, мер, Кличко
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Комментариев (1)
vovaKor    24.06.2020, 13:26
Оценка:  0
vovaKor
зашибись,люди без жилья и имущества,подачка в 50 кусков от Виталика
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