Пострадавшим семьям на Позняках выплатят по 50 тыс грн - Кличко
Пострадавшим жителям взорвавшегося дома на Позняках будет выплачена материальная помощь. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в среду, 24 июня.
Итак, все пострадавшие семьи получат по 50 тыс грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс грн.
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“Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс грн. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс гривен за каждого погибшего“ - отметил Кличко.
Также городские власти столицы готовы выделить половину денег для покупки жилья пострадавшим людям. Остальные средства может выделить Кабмин.
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“Киев готов выделить из резервного фонда 300 млн грн для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации или о приобретении и передаче квартир“ - подытожил Кличко.
Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.