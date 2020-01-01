Киевлянин несколько лет продавал лекарства наркозависимым, подделывая рецепты

За фальсификацию документов мошеннику грозит до трех лет лишения свободы.

В столице 31-летнего мужчину поймали на подделке медицинских рецептов. С 2018 года он промышлял таким способом, выписав за это время больше сотни фальшивых разрешений на покупку лекарств.

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Об этом сообщает Прокуратура города Киева.

Злоумышленник обманом получил поддельную печать медучреждения и бланки. Он заполнял документы ложными данными о пациентах, указывая несуществующие адреса проживания, - уточнили в ведомстве.

После мужчина закупал в аптеках сильнодействующие препараты, которые нельзя принимать без рекомендации врача, и продавал “клиентам”. На данный момент установлено, что так он сбыл 115 лекарственных средств “Соннат” и “Димедрол”. Сообщается, что его услугами часто пользовались наркозависимые.

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Мошенника задержали и объявили ему о подозрении. За фальсификацию врачебных документов ему грозит штраф или до трех лет тюремного заключения. Проверяется причастность киевлянина к 1300 подобным случаям. Следствие установило, что ранее задержанный уже попадался на правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине задержали опасную банду вымогателей.

