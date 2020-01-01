В Киеве арестованные “авторитеты” выбивали дань за спокойную отсидку

Деньги требовали перечислять на карту находившихся на свободе сообщников.

В Киеве разоблачили двух заключенных, которые организовали мошенническую схему по месту отбывания наказания. Так, “авторитеты” придумали, как разбогатеть, не покидая стен СИЗО.

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Об этом сообщает пресс-центр ГУНП.

Уточняется, что арестанты 1982 и 1985 годов рождения взяли “на мушку” находящихся в учреждении лиц. За спокойное пребывание в месте лишения свободы они требовали определенную сумму.

В случае непослушания предприимчивые “авторитеты” прибегали к “убедительным методам” и создавали условия, которые вынуждали заключенных соглашаться на их требования, - отметили в ГУНП.

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Жертвы мошенников отправляли средства на банковскую карту находящихся на свободе подельников. При этом суммы “за спокойствие” могли достигать десятков тысяч гривен. В частности, один из арестованных перевел на указанный злоумышленниками счет 50 тыс. грн. “Авторитетам” предъявлено подозрение о вымогательстве.

Один из заключенных заплатил "за спокойствие" 50 тыс. грн facebook.com/UA.National.Police/

Деньги перечислялись находившимся на свободе сообщникам facebook.com/UA.National.Police/

Напомним, ранее мы писали о том, что в горевших в Киеве торговых павильонах погибла женщина.

